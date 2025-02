Anteprima24.it - Gs Meomartini, percorso netto e primo posto assicurato per l’Under19

Tempo di lettura: 2 minutiLa prima fase del campionato under19 maschile di basket è ancora in corso e la, a punteggio pieno con 26 punti (quattro più della seconda in classifica ), è già matematicamente prima, da sola.Il gruppo allenato da coach Massimo Tipaldi, comda un nucleo di ragazzi provenienti dal minibasket allae da diversi atleti che vi si sono aggregati solo quest’anno, pur essendo fortemente rinnovato, sta dando grandi soddisfazioni e risultati eccellenti. Anche in termini di pubblico e di tifo: gli atleti più giovani, le loro famiglie e tanti simpatizzanti, ad ogni gara casalinga (nonostante si giochi di lunedì alle 21.00) affollano, a decine, la Tendostruttura Travaglione.Molti dei ragazzi impegnati nel campionato under19, nati negli anni 2005, 2006 e 2007, inoltre, sono diventati stabilmente parte del roster della Divisione Regionale 1, conquistando più spazio e sicurezza partita dopo partita.