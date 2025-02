Anteprima24.it - Gruppo consiliare Nuova Cusano, fari puntati sulla mancata approvazione del PUC

Tempo di lettura: 2 minutiI consiglieri deldi opposizione, Marino Patrizio Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, con interrogazione n. 15 del 13/02/2025, integralmente pubblicata ancheloro pagina facebook, hanno posto all’attenzione del Sindaco diMutri una grave e inspiegabile problematica a cui da alcuni anni non si riesce a trovare soluzione: “l’del Piano Urbanistico Comunale”.Sono infatti trascorsi ben sei anni dall’adozione del PUC da parte della giunta comunale ma purtroppo, ad oggi, l’dello stesso appare una chimera.Una situazione assurda e incomprensibile agli occhi deld’opposizione che non si capacita di quel che accade nell’ambito della pubblica amministrazione.Successivamente all’adozione del PUC, infatti, è iniziato l’iter di acquisizione dei prescritti pareri da parte degli Enti interessati ma, ad oggi, dopo sei anni, l’importante strumento di gestione del territorio comunale ancora non è stato approvato.