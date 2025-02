Grosseto soccorsi alle persone isolate

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.36 Squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro in queste ore per recuperare e assistere lerimastea causa degli allagamenti provocati dintense piogge nella zona di Albinia, nel comune di Orbetello (). Centinaia gli ettari di campi coltivat allagati tra Albinia, Orbetello e Capalbio. Diverse strade sono al momento non percorribili coi mezzi di trasporto ordinari. Numerose le case in campagna non raggiungibili. I vigili del fuoco sono al lavoro da stamani con mezzi anfibi e un elicottero.