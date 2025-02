Iltempo.it - "Grazie! Meglio da viva". Così Iva Zanicchi spiazza Carlo Conti

A 60 anni dalla sua prima partecipazione, Ivaè tornata sul palco dell'Ariston per ricevere il premio alla carriera conferito dalla Città di Sanremo. «Che emozione», ha esclamato l'artista, accolta da un'ondata di affetto da parte del pubblico. La cantante si è esibita nei suoi tre brani vincitori del Festival: "Non pensare a me", "Ciao cara come stai" e '"Zingara". Al termine la platea si è alzata in piedi tributando all'artista una standing ovation. Con la sua immancabile ironia, Ivasi è congedata dal pubblico ringraziando per il premio ricevuto: «. Come mi hanno detto in tanti,un omaggio dache da morta».