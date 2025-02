Casertanews.it - Grazia Di Michele all'Auditorium Bianca d'Aponte

Leggi su Casertanews.it

Come tradizione a metà febbraio l’associazioned’di Aversa, organizzatrice dell’omonimo Premio per cantautrici, organizza un concerto per ricordare la cantautrice prematuramente scomparsa ed il primo direttore artistico del Premio, Fausto Mesolella, in prossimità dei compleanni di.