Grandine a Milano tetti e strade imbiancate | temporale a sorpresa per San Valentino

, 14 febbraio 2025 – Dopo una settimana di nuvole e pioggia, stamattina sue la Lombardia era spuntato il sole, anche grazie alle forti raffiche di vento. Ma nel primo pomeriggio il cielo è tornato ad ingrigirsi ed è scoppiato untuoni, fulmine e addirittura la. Le precipitazioni hanno interessato p rima l'hinterland e la zona Est del capoluogo lombardo, successivamente si sono spostate sul centro della città e sull'hinterland Ovest. La, comunque, era di piccole dimensioni e non ha causato danni alle auto. Non ci sono neppure state particolari ripercussioni al traffico, sempre sostenuto a causa dello sciopero dei mezzi Atm. Ma è possibile che quella caduta improvvisamente dal cielo fosse gragnola e non? La gragnola è infatti costituita piccoli granuli di ghiaccio sferici (o conici) e opachi, con diametro fra i 2 e i 5 millimetri, simile a quello di una goccia di pioggia.