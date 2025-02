Isaechia.it - Grande Fratello, trentunesima puntata: Jessica preferita dal pubblico, incomprensioni in diretta tra Helena e Javier. I nominati sono…

Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social.Il trentunesimo appuntamento serale delha avuto inizio con la chiusura del televoto che decreterà il preferito tra Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago Garcia,Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Subito dopo, il confronto che ha visto protagonisti da un lato Alfonso D’Apice e Chiara e dall’altro Stefania, apostrofata dalla coppia come “gossipara e opinionista di serie c”. Il napoletano ha accusato l’ex Vippona di aver parlato aMartinez della sua storia con Chiara. Nella discussione è poi intervenuto Iago, che ha definito Alfonso e Chiara degli “arroganti”.