361magazine.com - Grande Fratello, parole d’amore in una lettera: Mariavittoria si dichiara a Tommaso senza paura

Leggi su 361magazine.com

, per la prima voltasi lascia andare e svela il suo amore perscrivendogli una– Alfonso Signorini chiamada parte e gli fa credere che la sua ex Margherita gli abbia scritto una. Ma si tratta di uno scherzo da parte del conduttore perché a scrivergli laè la sua fidanzata, la dottoressa, come si evince dalledella missiva, è molto innamorata dell’idraulico toscano.Così viene mostrato il video conche dal confessionale legge laper Tommy: «Io, che ho cosìdel mio sentire, sono qui a gridarlo alle telecamere», ringraziandolo per tutto quello che lui fa per lei dai piccoli ai grandi gesti.Leggi anche–>, “Amanda seduce per strategia?” Complice Federico, lo scherzo ai gieffiniE citando le cose che li uniscono, la ragazza scrive: «Per la prima volta posso dire cos’è l’amore».