Grande Fratello news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 13 febbraio 2025 trentunesima puntata

E’ calato il sipario sulladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda giovedì 13con le ultime.Il racconto della diretta della 31adeldi giovedì 13Ladeldi giovedì 13è iniziata con lo scontro tra Chiara e b contro Stefania Orlando. La coppia ha avuto da ridire sulla conduttrice apostrofandola come una opinionista di serie C; commenti che non piacciono nemmeno al padrone di casa che li riprende in diretta: “definire una professionista una gossippara, una opinionista di serie c, mi sembrano parole di un livore gratuito“. La Orlando si difende con classe ed eleganza precisando a Chiara: “credo che tu abbia espresso dei pareri su Javier, e lo dico perchè è una mia opinione, facendoti condizionare da Lorenzo e Shaila e vivi alle spalle delle coppia anche se Shaila ha un carattere molto forte“.