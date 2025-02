Superguidatv.it - Grande Fratello, Lorenzo e Shaila accusano Mariavittoria di tradimento: cosa è successo? | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nella casa deldidopo il suo riavvicinamento ad Amanda.ribatte a: “non prendo posizioni”Il comportamento dinella casa delfa infuriare. Mavi non ha alcuna intenzione di prendere una posizione schierandosi a favore di una coppia e contro gli altri e lo afferma con decisione. “Non prenderò mai uno schieramento, non ho nulla contro Helena, Javier” – precisache viene accusata dida.La coppia non la prende bene e in particolare l’di falsità per via del riavvicinamento ad Amanda conche torna a scherzare sull’età di alcuni concorrenti “senior”. Dallo studio Cesara Buonamici invitariflettere: “non ne posso più di questadell’età.