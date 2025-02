Superguidatv.it - Grande Fratello, Lorenzo contro Helena e i dubbi di Javier | Video Mediaset

E’ ancora snella casa deltraed. Il motivo? Il verdetto del televoto che ha decretatocome primo finalista di questa edizione. Nella casa in tanti sono contrari a questa scelta del pubblico.: “finalista? Ha venduto l’anima al diavolo”è il primo finalista del. A sceglierlo è stato il pubblico in un acceso televoto. Nella casa non tutti sono d’accordo con il voto del pubblico, a cominciare dasi domanda come il pubblico non abbia capito il gioco messo a punto dal concorrente. “Hai fatto un gioco sporco, non bello, finto e stai dicendo delle bugie. Sai manipolare gli altri, schiacciando gli altri, schiacciando Iago,” – dicea cuiribatte – “stai cercando di mettermi in cattiva luce“, ma la modella replica “non è vero”.