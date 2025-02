361magazine.com - Grande Fratello, la storia di Mattia: dal rapporto col padre al coming out in casa

Fumagalli ha spesso raccontato deldifficile con suo, che stasera gli ha riservato una sorpresa– Alfonso Signorini invitaFumagalli, uno dei concorrenti ultimi ad essere entrati in, ad andare in Mistery. Qui viene mostrata la clip in cui parla della sua vita e del suoout. Un passato che lo ha portato a isolarsi nella sua cameretta con suoche per lui aveva delle aspettative essendo il suo primogenito. Commosso con le lacrime agli occhi il 38enne ammette che “ho una voglia di innamorarmi tantissimo“ ma che ancora oggi avrebbe difficoltà a portare un suo compagno adei genitori. “Non è facile, mi rivedo nella tua“, dice Alfonso Signorini dallo studio palesemente commosso, prima di introdurre la sorpresa.