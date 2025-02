Dilei.it - Grande Fratello, la fuga romantica di Tommaso e Vittoria e il ritorno di Helena e Javier

Leggi su Dilei.it

Oggi è San Valentino e ovunque si giri lo sguardo c’è un tripudio di cuori, cioccolatini e dichiarazioni degne di un romanzo rosa. Ma mentre fuori impazza l’amore zuccheroso, dentro la casa delle emozioni seguono un copione meno convenzionale. Tra cene a lume di candela e sguardi languidi, c’è anche chi preferisce scaldare l’atmosfera con una buona dose di incomprensioni e recriminazioni.Maria, la serata esclusiva fuori dalla casa delTra strategie di gioco e dinamiche di gruppo, ilha finalmente concesso ai concorrenti un attimo di respiro. E no, non parliamo della solita sessione di confessionali in cui si analizzano sguardi e pause di tre secondi, ma di un regalo che ha permesso a Mariadi fare il pieno di romanticismo.