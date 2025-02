Superguidatv.it - Grande Fratello, il ritorno di Pamela Petrarolo: “godetevi questa casa meravigliosa!” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

fanelladelper salutare i compagni d’avventura e spiegare i motivi che l’hanno spinta a lasciare il gioco.torna al: “che vinca il migliore!”E’ tempo di ritorni nelladel. A pochi giorni dall’improvvisa uscita,torna dai suoi amici per raccontare cosa è successo. “Me ne sono adnata via di corsa non me l’aspettavo, ero felice non vedevo l’ora che arrivasse la puntata. Sono andata via un’altra volta evolta non ritornerò, ma non potevo non venire qua e salutarvi, guardarvi tutti e ricordarmi di che esperienza pazzesca è stataper me” – diceche poi invita tutti a viversi l’esperienza dellanel migliore dei modi.“Voglio dirvi una cosa: ragazzi qua è l’America, fuori non potete capire, godetevela