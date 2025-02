Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 13 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ondel 1331a puntataDurante la trentunesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Zeudi vota Maxime;Federico nomina Giglio: “non mi è piaciuto che ha puntato il dito nei miei confronti per una cosa che ha fatto anche lui“;Giglio vota Iago: “non mi piace come si esprime, ha poco tatto, ha sempre ragione lui“;Chiara nomina Stefania;Maxime vota Maria Teresa;Mariavittoria nomina Alfonso: “ti trovo inasprito”;Shaila vota Helena: “dovrebbe elevare più se stessa piuttosto che screditare gli altri”;Javier nomina Shaila; Iago vota Shaila;Alfonso vota Mariavittoria: “ha molta paura di uscire da questa casa”;Stefania Orlando nomina Alfonso: “ci siamo visti in confessionale, mi sorridi sempre ma i tuoi occhi tanto sinceri non sono“;Maria Teresa Ruta vota Federico; Helena nomina Alfonso:” tutto questo sorriso, non porta armonia in casa, non mi convince questo gioco, recita una parte”;Lorenzo vota Iago; Amanda nomina Giglio;Mattia vota Amanda: “ho parlato con tutti in maniera profonda, con lei ancora no“;Tommaso nomina Amanda;Jessica vota Iago: “siamo troppo diversi“.