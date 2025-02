Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena e Javier litigano in diretta: come mai? | Video Mediaset

Durante ladelper alcune incompresioni legati alla puntata. Cosa è successo tra i due?, lite alC’è aria di crisi tranella casa del? Durante launa serie confronti, prima trae Lorenzo e poi con Alfonso, turbanoche appare parecchio infastidito. La tensione cresce quando Alfonso Signorini propone alle quattro coppie un gioco per vincere una cena romantica per San Valentino.però non vuole partecipare: “voglio prima chiarire questo punto con”, ma la modella brasiliana ribatte: “abbiamo chiarito prima in piscina. Tu mi hai ferito”.Il pallavolista non ci sta: “ma vedi che reazioni hai? Perchè non accetti il mio punto di vista? Non lo accetti!”, maribatte “accetto il tuo punto di vista e mi spiace che parliamo di questo in puntata”.