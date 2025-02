361magazine.com - Grande Fratello, amicizie in bilico tra gieffini? La casa si divide ancora

, Mariavittoria è una traditrice? La gieffina si è allontanata da Lorenzo e Shaila che non la perdonano per avvicinarsi ad Amanda e Helena– Tensione in puntata tra Mariavittoria e la coppia Shaila-Lorenzo. I duenon hanno mandato giù l’avvicinamento della dottoressa ad Amanda Lecciso e Helena Prestes e l’hanno accusata di essere una voltagabbana. Mariavittoria ha accusato in particolare Lorenzo di sentirsi “il padrone del mondo perché è in finale ed è immune“.La ragazza si è difesa dalle accuse: “Perché io non prendo le posizioni che dite voi? Perché non mi sta sul ca*zo Helena? Perché non mi sta sul ca*zo Javier?“.Shaila poi ha aggiunto: “i sessantenni hanno fatto il circo” facendo la ola per la “traditrice” Mariavittoria. Stefania ha quindi preso la parola: “Cercavamo di stemperare la tensione“ e poi domanda a Signorini: “c’è un’età in cui si deve smettere di divertirsi?“.