361magazine.com - Grande Fratello, “Amanda seduce per strategia?” Complice Federico, lo scherzo ai gieffini

, in puntata viene affrontato anche l’argomento del presunto flirt traLecciso e. I duesi sono messi d’accordo per fare unoai compagni– Lo scorso pomeriggio, Stefania ehanno organizzato unoai compagni che ci sono cascati in pieno. I commenti sudi Jessica e Pamela sono stati mostrati in puntata.Le due gieffine hanno detto chesedurrebbe per. Jessica in puntata interpellata da Signorini ha detto di aver creduto nel flirt. Facciamo un passo indietro. Con la complicità di Stefania Orlando,si sono appartati davanti alla porta rossa e lì, sotto lo sguardo degli altri, hanno iniziato ad abbracciarsi e hanno finto di darsi un bacio.Leggi anche–>, la storia di Mattia: dal rapporto col padre al coming out in casaTutto facendo credere agli altri inquilini di essere una coppia.