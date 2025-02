Superguidatv.it - Grande Fratello, Alfonso e Chiara contro la coppia Javier e Helena | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

E’ tempo di confronti altra due coppie nate all’interno della casa. In super ledlavsNella casa delnon scorre buon sangue trae laformata da. Peccato chesiaamico di; così i quattro si ritrovano in super led per un confronto diretto, ma in realtà è unatutti.è il primo a parlare: “parte in quinta verso Lorenzo non l’avrei fatto, se non ti interessa lo dimostri con l’indifferenza e non accanendoti ancora” – diceche poco dopo difende la Prestes dalla parole pronunciate da– “mi dispiace che non rappresenta lui tirare fuori certi termini versoperchè non mi sono mai espresso così nei confronti di”.