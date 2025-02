Isaechia.it - Grande Fratello, Alfonso D’Apice pronuncia sottovoce una frase contro Mariavittoria che fa infuriare il web (Video)

Leggi su Isaechia.it

Web in rivoltaper unadi dubbio gusto rivolta aMinghetti ieri sera, durante la messa in onda della trentunesima puntata del.Il tutto sarebbe avvenuto durante le nomination piramidali: nero (palese), rossa (segreta). La gieffina (palese) ha votato l’ex protagonista di Temptation Island spiegando la propria motivazione:Avrei nominato Chiara questa sera, perché non mi è piaciuto il fatto che ieri non sei venuta a parlare con me, anche a sentire la mia di campana dopo la discussione con Lorenzo e Shaila, però nominoquesta sera, per il discorso della leggerezza, perché è vero che ti trovo leggermente diverso, cambiato, un po’ più inasprito e vorrei rivedere l’che ho conosciuto. Quindi semplicemente questo.Estremamente risentito, l’ex volto del docu reality ha ribattuto così:Do due risposte, velocissime.