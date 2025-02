Tutto.tv - Grande Fratello 18, trentunesima puntata: preferito, San Valentino e scontri

Ladelandata in onda giovedì 13 febbraio su Canale 5 è stata dedicata all’amore. Il programma condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, ha coraggiosamente sfidato il Festival di Sanremo con un appuntamento a tema San.Sono tanti allo stesso tempo, gliche hanno messo a dura prova le coppie e non solo. Nel corso della serata è stato eletto il nuovo, per poi affrontare durissimi faccia a faccia che hanno rivelato nuovi colpi di scena. Ripercorriamo i momenti salienti in questo riassunto. GF 18,: Alfonso contro tuttiUn primo blocco della serata di giovedì è stato dedicato ad Alfonso D’Apice. É trascorso molto tempo da quando l’ex fidanzato di Federica Petagna ha fatto il suo ingresso nella casa e sembra che ora tutti i nodi stiano venendo al pettine.