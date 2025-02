Oasport.it - Golf, McCarthy domina il vento e prende la leadership a Torrey Pine. Tanti giocatori sopra par

s si è dimostrato ancora una volta per quello che è: un campo difficile in ogni sua buca. E pensarlo nelè una cosa da pazzi. Al The Genesis Invitational, in scena da giovedì 13 a domenica 16 febbraio, durante il primo giro solamente 13hanno girato sotto al par. Tra di essi, Dannysi è preso lacon un buon -4 di giornata, distanziato di appena un colpo sull’irlandese Seamus Power e l’americano Patrick Rodgers.Non manca all’appello tra inelle prime posizioni il nome di Scottie Scheffler. Al suo 3º appuntamento quest’anno (dopo AT&T Pebble Beach Pro Am e WM Phoenix Open), il numero uno del mondo originario del New Jersey si presenta dopo le prime 18 buche con lo score di -2, appaiato ad un gruppetto composto da Davis Thompson e Wyndham Clark.