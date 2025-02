Anteprima24.it - Gli ultras non ci stanno, volantini e striscioni contro stampa e occasionali: “Il Napoli non è un giocattolo”

Tempo di lettura: 3 minutiIlè primo in classifica, ma l’ambiente è tutt’altro che sereno. La cessione di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio ha scosso la tifoseria, così come il mercato invernale che non ha portato rinforzi all’altezza delle aspettative. A tutto questo si aggiungono i due pareggi consecutiviRoma e Udinese, che hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. In un clima di crescente malumore, la Curva A e la Curva B hanno deciso di prendere posizione con un volantino dal messaggio chiaro e inequivocabile: ilnon è unnelle mani di nessuno. La Curva prende le distanze da chi, a loro dire, vive ilsolo superficialmente, riducendolo a un passatempo domenicale o a uno strumento di business.Oltre al comunicato, la città è stata tappezzata di, esposti in diversi punti strategici.