Gli Ofenbach a Sanremo 2025 con Sarah Toscano: chi sono e quali sono i loro brani più famosi

La serata dei duetti e delle cover del Festival di, prevista per venerdì 14 febbraio, vedrà un’inedita collaborazione trae gli, duo di DJ francesi tra i più apprezzati della scena elettronica internazionale. Chigli? Gli, alias Dorian Lauduique e César De Rummel,due produttori francesi nati nel 1994 e cresciuti a Parigi.Amici sin dall’infanzia, hanno iniziato ilpercorso musicale nel rock, ispirandosi a band come Supertramp, Rolling Stones e Led Zeppelin, per poi virare verso un sound più elettronico. Ilstile, una fusione di deep house, pop ed elementi rock, li ha resi tra i DJ più ascoltati al mondo. Il successo arriva nel 2016 con “Be Mine“, singolo che scala le classifiche europee e li porta alla ribalta internazionale.