Liberoquotidiano.it - "Gli italiani tornino a respirare": rottamazione delle cartelle, parla Salvini

"L'obiettivo è approvare la pace fiscale e laesattoriali. Ci sono milioni diche vanno a letto con l'angoscia perché dopo aver fatto la dichiarazione dei redditi magari per problemi, infortuni o fallimenti non sono riusciti a pagare tutto. Togliere dalle case di milioni diquelleche rendono la gente dei fantasmi significa per lo Stato incassare dei soldi e per le persone pagare a rate senza sanzioni o interessi e tornare a. Questo è il mio obiettivo. Il resto viene dopo" così il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega Matteoa margine di un convegno sul decreto "Salva Casa" nella sede della Regione Lazio a Roma.