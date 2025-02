Ilrestodelcarlino.it - Gli asfalti a Primavera: il piano a Porto d’Ascoli

Dopo il primo intervento di asfaltatura eseguito alla fine del 2024 sulla Statale 16, l’amministrazione comunale ha deciso di posticipare allai lavori sul tratto che va dalla rotonda di via Pasubio, al confine con l’Abruzzo, fino all’intersezione con la Salaria. Il rinvio è stato deciso per garantire una posa dell’asfalto più efficace, evitando le problematiche legate alle basse temperature che hanno compromesso in parte il primo stralcio dell’opera. Il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti ha spiegato che la scelta di intervenire nei mesi più caldi è stata presa proprio per evitare di ripetere le difficoltà incontrate nel tratto nord. "Abbiamo preferito attendere laper garantire un lavoro più duraturo e meno problematico", ha dichiarato Capriotti.