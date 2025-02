Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2025 | 107 milioni di spettatori

Quotidiano.net - Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2025: 10,7 milioni di spettatori

Roma, 14 febbraio- Glidel festival di- secondo la total audience - hanno toccato i 10700mila, pari al 59.8% di share. Leggermente menosecondadiretta da Carlo Conti che aveva ottenuto - sempre in total audience, cioè calcolando anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet - una media di 11,7di telepari al 64.5%. Mentre il primo appuntamento conaveva raccolto 12,6pari al 65.3% di share. Italian singer Edoardo Bennato performs on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 13 February. The music festival will run from 11 to 15 February. ANSA/ETTORE FERRARI Nel 2024 la, su dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione televisiva tradizionale, aveva raggiunto i 10millecon il 60.