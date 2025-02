Dilei.it - Gli anelli di fidanzamento più belli di Principesse e Regine

Glididonati anon sono solo simboli d’amore, ma anche testimonianze di storie affascinanti, tradizioni familiari e, a volte, scelte personali che definiscono poi lo stile iconico delle nobili. Ognuno di essi è stato l’inizio di un sogno o il coronamento di un grande amore.La Regina Elisabetta IINel 1947, il Principe Filippo chiede la mano della futura Regina Elisabetta II con un anello caratterizzato da un diamante centrale di 3 carati, affiancato da altri diamanti più piccoli. Questo gesto non solo simboleggia l’unione tra Elisabetta e Filippo, ma intreccia anche le storie delle loro famiglie. Filippo vive solo del suo stipendio da ufficiale della marina britannica e non può permettersi un anello degno di una futura regina.Gli viene in aiuto la madre, la Principessa Alice di Battenberg che dona al figlio un suo diadema da cui il gioielliere londinese Philip Antrobus prenderà i diamanti necessari alla realizzazione dell’anello di