Gli alunni diventano guardiani della biodiversità | in Campania via al progetto di Legambiente

Dieci aree protette tra parchi nazionali, regionali e riserve, 30 scuole, 60 classi con oltre 1200coinvolti in 60 eventi nei parchiregione con piantumazioni e biotrekking (passeggiate alla scoperta) e più di 300 alberi che verranno messi a dimora. Sono i numeri “I” il nuovodirealizzato in partenariato con Federparchi che si occupa in tutto il territorio italianotutelae di fare rete tra aree protette (parchi, riserve e aree marine) e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento Per le PoliticheFamiglia. Un viaggio nellache si concentra sulle aree protette e del suo ecosistema, attraverso un percorso educativo che prevede incontri, attività laboratoriali e di ricerca sul campo.