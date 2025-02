361magazine.com - Giuseppe Garibaldi e il dopo GF: cosa fa e cosa pensa dell’attuale edizione

in un’intervista a SuperGuidaTV ha parlatodel reality show affermando che “recitano tutti”è stato tra i protagonisti della scorsadel Grande Fratello. Nella casa del reality show ha avuto una liaison con l’attrice e attuale opinionista del GF Beatrice Luzzi. L’ex bidello ed ex gieffino attualmente si trova a Sanremo come inviato per seguire la kermesse.“E’ un’emozione nuova – ha raccontato– E’ la prima volta che mi trovo a Sanremo. Faccio l’infiltrato, l’inviato e collaboro con una testata con il compito di andare a carpire i commenti della gente. Si respira un’aerea frizzante e magica. Tra amore, musica e balli è veramente una emozione unica essere qui. Non mi sarei mai e poi mai aspettato di trovarmi qui a Sanremo e nemmeno di lavorare in questo contesto.