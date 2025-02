Quotidiano.net - Giuseppe Conte (M5s): "Meloni non sta governando. La situazione è da allarme rosso"

Leggi su Quotidiano.net

Giustizia, economia, riforme istituzionali, politica estera: sono tanti i fronti caldi del governo.regge o si sta incartando? "semplicemente non sta– avvisa netto il leader dei 5 Stelle,–. Nessuna misura per le famiglie in difficoltà, nulla per le nostre imprese in ginocchio, nulla per il carovita e il caro bollette. Per non parlare del fallimento delle loro politiche migratorie. Sono invece molto bravi nella propaganda, che però non può coprire l’incapacità di governare e l’incompetenza che stanno dimostrando". Lo stato di salute dell’economia non è dei migliori, ma non sembra un’emergenza per gli italiani. "Non è dei migliori? Laè da: la produzione industriale crolla ai livelli del Covid, c’è il boom della cassa integrazione, il record di poveri assoluti.