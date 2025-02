Ilrestodelcarlino.it - Giulio Napolitano e il suo memoir di famiglia

Bologna, 14 febbraio 2025 – Sala piena e grande attenzione per la presentazione de Il mondo sulle spalle. Una storiare e politica (Mondadori), il volume di, figlio dell’ex presidente della Repubblica Giorgio, ospitata allo Stabat Mater dell’Archiginnasio nella rassegna ‘Le voci dei libri’. Al dialogo con l’autore hanno partecipato il senatore Pier Ferdinando Casini, il presidente della Regione, Michele de Pascale e la direttrice di Qn-il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e Luce!, Agnese Pini. “Ho voluto rompere il tradizionale silenzio per restituire un senso di umanità alla politica– ha spiegatopagine di QN – A quella politica che era totalizzante nella vita della nostra, ma che non ha mai impedito a mio padre e mia madre di avere e riversare amore e attenzione ai figli”.