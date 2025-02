Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Biancorossi multati, 2 squalificati per la Giana

Questa volta non è un bengala, ma un fumogeno. Seconda multa in pochi giorni per il Rimini che, dopo la partita di Coppa Italia contro il Trapani, dovrà pagare 400 euro perché i tifosidella Curva Est hanno lanciato "al 30° minuto del secondo tempo – recita il– un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze". Una giornata di squalifica per l’allenatore del Trapani, Vincenzo Torrente per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e per questo era stato espulso alla mezz’ora del secondo tempo. Solo una ammonizione per il preparatore dei portieri del Rimini, Federico Agliardi, anche lui espulso durante la semifinale di ritorno al ’Romeo Neri’. Non giocheranno la finale d’andata i calciatori dellaErminio, Caferri e Tirelli, entrambiper un turno.