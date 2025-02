Sololaroma.it - Girona-Getafe, il pronostico de LaLiga: non solo Under 2.5

La 3 giorni di coppe europee è passata in archivio ed i principali campionati internazionali tornano sotto le luci dei riflettori. Uno di questi è ovviamente, che sta per entrare nella sua 24° giornata. Questo turno della lega spagnola si aprirà con il consueto anticipo del venerdì sera, che vedrà contrapposte due realtà diametralmente opposte. Stiamo parlando di, che si affronteranno oggi 14 febbraio alle ore 21:00 all’Estadi Montilivi. I padroni di casa tenteranno di invertire la rotta delle ultime uscite, per inserirsi nello scenario dell’Europa. Gli ospiti proveranno, invece, a mettere in cascina 3 punti pesanti per allontanarsi dalla zona retrocessione., probabili formazioni(4-2-3-1): Gazzaniga; Francés, Juanpe, Krejci, Gutierrez; Herrera, Martin; Tsygankov, van de Beek, Gil; Ruiz.