Giro d' Italia 2025 la Red Bull-Bora-Hansgrohe punta su Roglic | Può vincere

Roma, 14 febbraio- Alla voce dei corridori più presenti nel calendario primaverile, almeno per il, non figura di certo Primoz, che prima deld'e del Tour de France sarà al via praticamente solo di due corse: una scelta ponderata della Redanche pensando all'età avanzata e alle proprie priorità. Le dichiarazioni di Aldag Lo sloveno sarà infatti atteso dalla Volta ao Algarve, in programma dal 19 al 23 febbraio, e poi dalla Volta a Catalunya, che comincerà il 24 marzo: per rivederlo in gara toccherà aspettare poi fino ald', per una decisione che viene spiegata ai micrifoni di CyclingNews da Rolf Aldag, direttore sportivo della Red. "Non vogliamo mettere corse trad'e Tour de France. Primoz, a meno che non abbia problemi fisici, non è solito presentarsi a gare in cattive condizioni.