Giro di vite dei Carabinieri, 4 denunce e 9 segnalazioni

Tarantini Time QuotidianoProseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.Nei giorni scorsi, idella Compagnia di Taranto hanno effettuato due servizi straordinari di controllo del territorio ad “Alto Impatto” finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza in quelle zone del capoluogo jonico in cui maggiormente è concentrata la presenza di residenze estive, bersaglio –in questo periodo dell’anno in cui restano incustodite dai proprietari – di efferati reati predatori.Nel complesso, i due servizi hanno condotto all’identificazione di circa centoquaranta persone sia a piedi che a bordo di veicoli.Le numerose verifiche svolte hanno portato a denunciare una persona per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, una persona per evasione, due persone per violazioni alla sorveglianza di pubblica sicurezza.