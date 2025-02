Juventusnews24.com - Girelli Juventus Women, ufficiale: rinnovo fino al 2026! Il comunicato del club e tutti i dettagli

di RedazioneNews24ilal! La nota della società e idel prolungamento con i bianconeriCristianae laancora insiemeal. Ilbianconero ha annunciato ildell’attaccante. Di seguito la nota– «Soltanto tre settimane fa – era venerdì 24 gennaio 2025 – Cristianacelebrava il traguardo delle duecento presenze in maglia bianconera dichiarando alla, una volta in più, tutto il suo amore. In che modo? Con una meravigliosa lettera ripresa, nelle sue prime battute, poco sopra.Quella di oggi, però, per la nostra numero 10 è un’altra di quelle giornate speciali e non poteva esserci data migliore del 14 febbraio, San Valentino, per annunciare che la sua storia d’amore con lacontinua.