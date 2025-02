Giovanni Gentile tra cultura e politica, al Centro Studi La Contea gli ex ministri Bray e Sangiuliano

Leggi su Ildenaro.it

Martedì 18 febbraio alle 17 nelLa(via Toledo 418 a Napoli), si terrà l’evento Scendere per strada:tra, istituzioni e, un incontro dedicato alla figura e all’ereditàle di. L’occasione nasce dalla pubblicazione del catalogo della mostra recentemente tenutasi a Roma, “un’opportunità – si legge in una nota – per approfondire il ruolo del filosofo nel panoramale e istituzionale italiano”., che fu tra l’altro il fondatore dell’Enciclopedia Treccani, resta uno dei maggiori pensatori del Novecento accanto a Benedetto Croce, ha lasciato un’impronta indelebile sulla scuola italiana e sull’impiantole del Paese, un’influenza che ancora oggi si riflette nel sistema scolastico e nelle istituzioni nazionali.