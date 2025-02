Oasport.it - Giovanni Aleotti: “Se sto bene, posso avere le mie chance. Pellizzari può fare grandi cose”

Leggi su Oasport.it

, 25enne modenese, ha cominciato questa sua seconda stagione con la maglia della Redbull Bora-Hansgrohe (la quinta da professionista, ndr) dalla Volta a la Comunitat Valenciana per iniziare a mettere km nelle gambe in vista del Giro d’Italia, dove sarà al fianco di Primoz Roglic e rappresenterà per lui e per tutta la squadra uno deiobiettivi di questa stagione. “Alla Valenciana ho avuto sensazioni buone, mancava ancora qualcosina, un po’ di intensità, ma sento di essere sulla strada giusta. Il grande obiettivo per la prima parte di stagione sarà il Giro dove dovrò essere al 100% della condizione“.C’è qualcosa che hai cambiato nel corso della tua preparazione invernale?“Niente di nuovo, ho continuato a lavorare con il mio preparatore Paolo Artuso. Nel complesso è stato un buon inverno, non ci sono stati intoppi”.