Ilrestodelcarlino.it - Giovani e sicurezza. Al via le iniziative

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Studenti, psicologa, insegnanti e forze dell’ordine a confronto, mercoledì scorso al Salvemini di Casalecchio, sul tema della legalità e soprattutto su come interpretare ed elaborare gli episodi di violenza così frequenti tra issimi, come la rissa con accoltellamento che l’altra settimana ha coinvolto due ragazzi che frequentano l’istituto tecnico commerciale e un folto gruppo di studenti a poca distanza dalla sede di via Pertini. E si tratta solo della prima delleconcordate al Tavolo sull’ordine pubblico e lache si è riunito in Prefettura con il questore, dei rappresentanti delle forze dell’ordine (carabinieri e finanza), della dirigente scolastica del Salvemini, dei sindacati e del comandante della Polizia locale. "Al centro dell’incontro ci sono state le azioni per garantire ladel nostro territorio, con il coinvolgimento di tutte le parti in causa al fine di risolvere i problemi su cui oggi la comunità ci chiede di intervenire.