Giornata del mare promossa dai circoli nautici tre mesi di iniziative in Campania | ecco il programma

È ricco ildi eventi delladele della cultura marina, evento che per il quarto anno consecutivo viene organizzato dall’associazionedellapresieduta da Gianluigi Ascione. Unche si snoderà dal 21 febbraio al 15 maggio, con il momento clou previsto l’11 aprile alla stazione marittima di Salerno, nel giorno in cui dal 2018 viene ricordato uno dei più grandi disastri inavvenuto in Italia, quello del 1991, quando a Genova sulla petroliera MT Haven avvenne una terribile esplosione che causò il decesso di cinque componenti dell’equipaggio e il più grande sversamento di petrolio nel mar Mediterraneo. Dal 21 al 25 febbraio Circolo Ilva di Bagnoli si terrà lo Special Game, con i componenti dello Special Olympics Italia che disputeranno i “play the games” di canottaggio e indoor rowing, in coincidenza con la storica regata per la Coppa Nisida.