Giorgio Cocilovo morto a 68 anni addio allo storico chitarrista di Renato Zero

E’a 68di. Nella sua carriera, iniziata negli70, ha lavorato con i grandi nomi della musica italiana, da Al Bano a Eros Ramazzotti fino a Gigi D’Alessio. Ma tra tutti i legami artistici spicca quello di lunga durata con. A dare notizia della sua scomparsa è Franco Mussida, fondatore e direttore dell’istituto Cpm doveera docente, in un lungo post sui social: ‘Tutta l’Italia – tutta l’Italia- tutta l’Italià”, come recita lo slogan musicale di Sanremo 2025, stava sul divano ed io lavoravo alla stesura di uno spettacolo per San Patrignano, sbirciando qua e là tra le pieghe del programma più popolare degli italiani, il suono del campanello del cellulare mi preannunciava un messaggio, con la notizia che il cuore di, di, uno dei più bravi e famosi chitarristi italiani, perin prima fila nell’orchestra di Sanremo, nel gruppo dei musicisti di, presente in centinaia di registrazioni dei più famosi idoli e cantautori della nostra Musica Popolare, aveva cessato di battere”, si legge in un lungo post su Facebook.