Giorgio Cocilovo, chi era lo storico chitarrista di Renato Zero, morto a 68 anni

Il mondo della musica piange la scomparsa di. Lodia 68dopo una vita di concerti e collaborazioni con importanti artisti.La carriera diClasse 1956,era nato a Milano da una famiglia d’origine siciliana. Suo nonno, Camillo Spinelli, era contrabbassista presso il Teatro Massimo Vittorio Emanuele di Palermo.Un amore, quello per la musica, nato a 13, quandoaveva iniziato a studiare chitarra, ma anche ad esercitarsi da solo, ascoltando i Beatles.Nel corso del liceo aveva iniziato a esibirsi in piccole band come, seguendo le orme di miti come Alvin Lee, Jimmy Page e Hendrix. Dopo aver conseguito il diploma di liceo scientifico si era iscritto alla facoltà di ingegneria elettronica, ma il suo destino – evidentemente – era nella musica.