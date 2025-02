Davidemaggio.it - Gioielli gate a Sanremo 2025: Kekko sul palco con un orologio ben riconoscibile

E’ giallo al Festival di, o meglio undei Modà, durante la performance di stasera con Francesco Renga, ha sfoggiato unsul, unche sembrerebbe proprio della stessa marca (Rolex) di quello che ieri Iva Zanicchi ha dovuto togliere prima di esibirsi. Come è possibile una cosa del genere?I criteri con i quali la Rai stabilisce quali oggetti non logati possono essere riconosciuti dal pubblico a casa e dunque veicolare una pubblicità occulta, sono stati spiegati oggi in conferenza stampa risultando parziali e poco convincenti. Ma adesso siamo all’apoteosi, perchè al giudizio soggettivo dei singoli andrebbe ad aggiungersi anche un diverso trattamento da artista ad artista.Tony Effe si è esibito con indossodiversiLa polemica suiè scoppiata ieri sera dopo che Tony Effe si è lamentato a Radio 2 di non aver potuto indossare la collana che aveva scelto per il suo outfit.