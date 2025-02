Ilrestodelcarlino.it - GioCar, ecco il primo gioco da tavolo dedicato a Giosuè Carducci: ecco come funziona

Bologna, 14 febbraio 2025 – Ci si può divertire in compagnia e al contempo scoprire chi erafu protagonista della vita culturale bolognese e quali luoghi della città conservano tracce del suo passaggio? È l’obiettivo che si pone, ildapensato per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni e realizzato da Casa- Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, assegnato tramite il bando della rete Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna. Il circuito, di cui Casafa parte dal 2023, quando è stata riconosciutauna delle dimore di personaggi di rilievo che hanno vissuto e operato in Emilia-Romagna, mira alla valorizzazione delle abitazioni e degli studi di esponenti del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità.