Lettera43.it - Giglia Marra, chi è la moglie di Federico Zampaglione dei Tiromancino

Leggi su Lettera43.it

A 17 anni dalla loro prima e unica partecipazione al Festival di Sanremo come concorrenti con Il rubacuori, itornano sul palco dell’Ariston per la serata delle cover. Duetteranno con Ditonellapiaga e Willie Peyote, l’artista in gara, sulle note di Un tempo piccolo di Franco Califano. Giunto in Liguria per le prove già da qualche giorno, il frontmanè stato accompagnato dalla, sposata nel 2021 dopo averla conosciuta quatto anni prima. In precedenza, il cantante ha avuto una lunga relazione con la star del cinema Claudia Gerini, terminata nel 2016 e da cui nel 2009 ha avuto una figlia, Linda., carriera e vita privata delladisui social (Instagram).è originaria della Puglia, essendo nata il 16 aprile 1982 a Mottola, in provincia di Taranto.