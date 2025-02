Metropolitanmagazine.it - Giglia Marra, chi è la moglie di Federico Zampaglione dei Tiromancino: ”All’inizio ci perseguitavano i paparazzi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è ladi, frontman dei. Dopo la storia finita con Claudia Gerini nel 2016 da cui è nata una figlia, Linda nel 2009,ritrova l’amore incon cui convola a nozze nel 2021., chi è laFoto da Gossipetv.comIn un’intervista a Vanity Fair risalente al 2017,raccontava in merito al primo incontro con:“È successo in un locale, l’inverno scorso. Una mia amica l’ha visto, e, sua fan, mi ha chiesto di scattarle una foto insieme. Così feci”.Un primo incontro che avviene, casualmente, in un locale di Roma quindi.ha poi continuato affermando:”Ci siamo scambiati i numeri e abbiamo iniziato a scriverci.è una persona estremamente riservata,poi cie io non ero abituata a fidanzati famosi“.