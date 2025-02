Juventusnews24.com - Giampaolo non lo nasconde: «Allegri tra i migliori allenatori italiani. In passato a un passo dalla Juve, ecco perchè alla fine non se ne fece nulla»

di RedazionentusNews24svela tutto: le rivelazioni del tecnico del Lecce sul suo mancato arrivoe il suo giudizio suMarcoha parlato in un’intervista concessa a La Stampa, svelando anche un retroscena su un suo mancato arrivo– «Isono De Zerbi e. Roberto è uno scienziato per strutture e costruzioni di gioco. Max il top per ricerca e gestione. Per allenare ladevi essere impeccabile. Per restarci e vincere tanti anni un fenomeno».RETROSCENA– «Fu un’occasione pazzesca. Mi chiamarono i dirigenti S, Castagnini e il responsabile Blanc. Mi ricordo che andai a Torino, a cena proprio a casa di Blanc, poi ripartii per tornare a casa,di notte, a Giulianova. Durante il viaggio mi richiamarono per dirmi che al 99% sarei stato l’allenatore dei bianconeri e che serviva soltanto che ratificasse il consiglio di amministrazione o una roba del genere.