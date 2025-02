Ilnapolista.it - Giampaolo: «La mia una carriera in altalena, al Milan è finita troppo presto»

Il tecnico del Lecce Marcoha rilasciato un’intervista a La Stampa, in cui racconta le sue annate sfortunate e gli esoneri ricevuti, come quello col: «La mia unain, al»All’inizio degli anni Duemila si parlava di lei come del nuovo mago del calcio. Poi cos’è successo?«E’ successo che i maghi non esistono. Nel calcio servono tante cose, si devono allineare anche gli astri, la penso così. A volte basterebbe anche essere al posto giusto nel momento giusto e nella squadra giusta, con il ds giusto e soprattutto devi essere giusto anche tu. La mia è unain. Ma sono contento di dire che ho avuto sempre la forza di rialzarmi, in diversi momenti».E’ stato vicinissimo alla Juventus, ha allenato ileppure è il tecnico più esonerato in Serie A.