Secoloditalia.it - “Giallo” a Tenerife sul ragazzo italiano morto, Gianluca Volpe: disposta l’autopsia, aperta un’indagine

Leggi su Secoloditalia.it

È unla morte diil giovane aretino, nelle Canarie. La notizia del decesso è arrivata ai carabinieri di Arezzo il fine settimana scorso ma ad occuparsi del caso sono gli investigatori spagnoli. Ai militari dell’Arma è soltanto arrivata la notizia del consolato di Arona che in questi casi fa da tramite tra le autorità iberiche e quelle italiane, riferisce “La Nazione“. Ai carabinieri è spettato soltanto informare la famiglia del giovane di quello che è accaduto. Almeno per il momento se non ci saranno da fare ulteriori accertamenti ad Arezzo.per fare luce sulla morte diPer far luce sulle cause del decesso è statagià un’autopsia da parte della magistratura spagnola. Da quel che trapela non si sarebbe trattata di una morte violenta ma i contorni della vicenda dovranno essere ancora chiariti per confermare la morte naturale o meno.